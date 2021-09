Ce lundi matin, une grande majorité des victimes de Michaël V. ont fait le déplacement au tribunal correctionnel de Charleroi pour obtenir des réponses et des explications de la part du prétendu organisateur de séjour. Ce dernier a, entre 2015 et 2019, fait une trentaine de victimes. Ces dernières ont longtemps cru qu’elles iraient rendre visite à Mickey et Minnie à Disneyland Paris ou qu’elles se réchaufferaient autour d’un bon chocolat chaud au marché de Noël de Cologne. Hélas, ce ne fut jamais le cas…

Sans surprise, Michaël V. est absent et donc jugé par défaut. Ce qui n’étonne finalement pas la substitute Dutrifoy. Le prévenu semble, depuis quelques années maintenant, bien décidé à échapper à ses responsabilités. Jadis organisateur de voyages pour les supporters des Diables rouges, Michaël V. avait décidé de changer de domaine en organisant des séjours à Disneyland Paris et au marché de Noël de Cologne. Il avait créé une page Facebook en son nom propre.

Les victimes prises au piège se comptent par dizaines, un peu partout dans le pays. Se sentant poussé des ailes, Michaël V. a lancé "Voyage Zélir" sans changer ses habitudes : il reçoit l’argent des voyageurs et annule, au dernier moment, les séjours en prétextant divers problèmes… "Il a expliqué qu’il avait agi de la sorte à cause de factures à régler pour l’hospitalisation et les funérailles de sa grand-mère. Mais il n’a jamais pu prouver l’existence de ces factures…"

En 2018, Michaël V. a également fait d’autres victimes en proposant, à la vente, des boîtiers IPTV. Là aussi, les clients ont versé l’argent sans jamais recevoir le produit… Une peine de 30 mois de prison par défaut a été requise contre le prévenu, qui n’est pas totalement sorti des ennuis judiciaires puisqu’un autre dossier, avec d’autres victimes, sera prochainement fixé devant le tribunal correctionnel.

Jugement le 13 octobre.