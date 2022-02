À Charleroi comme à Paris, il est 10 heures du matin, ce lundi. Le téléphone sonne, il cueille l’humoriste au saut du lit, qui s’en excuserait presque : "Le planning commence à être compliqué à gérer, je tourne pour le cinéma toute la semaine et je joue sur les planches chaque week-end". Des planches qui vont donc inclure l’une des plus belles salles du Royaume, le PBA carolo, ce samedi 26 février. Accompagné, sur scène, par Greg Romano, Sébastien Chartier, Julien Schmidt et Céline Groussard, Artus présente donc Duels à Davidéjonatown, un western déjanté, qui avait commencé à connaître le succès dès 2017.