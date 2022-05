A l’échevinat de l’Egalité des chances d’Alicia Monard, l’une des priorités est la lutte contre les discriminations quelles qu’elles soient que toutes les formes de harcèlement comme le harcèlement de rue par exemple. Pour mener à bien cette mission, plusieurs outils sont mis en place, en collaboration avec l'échevinat des Fêtes et du Commerce de Babette Jandrain afin que les personnes harcelées ou se sentant en danger en rue, dans un établissement Horeca, un commerce ou encore un lieu culturel puissent se protéger en le signalant en toute discrétion.

L’un de ces outils de protections est "Ask for Angela". Il s’agit d’un concept emprunté d’abord de l’Angleterre et installé récemment aussi en France et à Bruxelles, qui permet à une femme victime de harcèlement ou qui se sent en danger dans l’espace public d’alerter le staff d’un établissement (principalement des bars et restaurants) qui la mettra en lieu sûr et lui proposera de contacter la police, un taxi ou une personne de confiance. Ce dispositif est mis en place en collaboration avec l’Echevine Babette Jandrain, échevine du Commerce, du Commerce et Folklore, et ce afin d’impliquer les commerces, l’Horeca et le monde de la nuit.

Ce mardi 31 mai, dans la salle du Conseil communal de Charleroi, deux séances d’information/sensibilisation étaient organisées à l’attention des membres de l’Horeca, de la culture et de l’événementiel ainsi que les commerçants. "L’objectif était de présenter la campagne "Ask For Angela – Où est Angela", qui va les impliquer directement dans la mise en sécurité de toute personne qui se sent en danger dans l’espace public, sur le lieu d’une fête ou encore à l’intérieur d’un établissement", explique Alicia Monard.

Charleroi s’est saisi de ce concept, avec quelques nuances : "D’une part, nous ne nous limitons pas à l’horeca mais nous impliquons des structures d’horizons différents (commerces, culture, événementiel)", précise Alicia Monard. "Ensuite, nous ne voulions pas nous enfermer et nous limiter à agir seulement pour des faits de sexisme en rue. C’est sans doute l’agression de rue la plus importante vu que 98% des femmes en sont victimes, mais nous sommes désireux et désireuses d’élargir ce concept : chez nous, toute personne, quelle qu’elle soit, qui se sentira en danger dans l’espace public pourra demander de l’aide : cela peut donc partir d’une simple sensation de malaise, mais également des faits de racisme ou de harcèlement en raison de l’orientation sexuelle,…"

"Outre l’aspect économique, les commercants participent activement à la convivialité d’un quartier, d’une ville. Ils sont aussi de véritables relais pour sensibiliser à la lutte contre le harcèlement dans l’espace public et surtout aider une victime éventuelle", explique pour sa part Babette Jandrain.

Lors de la session de sensibilisation, plusieurs institutions et représentants du monde de l’Horeca, du monde associatif et du monde culturel ont été convié à se joindre au mouvement en s’informant premièrement puis en adhérant à la charte.

Par là, les établissements partenaires peuvent disposer d’une formation leur permettant de pouvoir recevoir et agir lors d’une interpellation d’une personne se sentant en danger ou éprouvant une sensation de malaise.

En fonction de la situation, il y a évidemment différentes manières d’agir. D’une part, il convient d’assurer une présence rassurante (croire et déculpabiliser la victime, lui proposer de la mettre en lieu sûr pour qu’elle puisse respirer seule, l’écouter,…)

D’autre part, il convient d’agir concrètement : proposer d’appeler un.e proche, un taxi ou la police en fonction de la gravité des faits et de la volonté de la victime.

Les partenaires de l’opération pourront apposer un autocollant "Ask for Angela" sur leur devanture afin que les personnes en difficultés puissent trouver une aide et un soutien car il est évidemment question que tous les membres du personnels soient au courant.

La Ville de Charleroi et l'asbl Centre Ville ont clairement répondu présents puisque dès ce mercredi 1 juin les stewards et les gardiens de la paix recevront une formation et pourront être des points d'aide mobiles dans la ville en cas de besoin.