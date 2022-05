Assises Hainaut: "Elle m'avait dit que Johnny tapait sur son beau-père pour avoir des sous"

Charleroi

La cour d'assises du Hainaut a poursuivi, lundi après-midi, les auditions des témoins des faits et de moralité dans le cadre du procès de Johnny Falise (49 ans) et de Francine Genicot (54 ans), accusés d'une tentative d'extorsion avec la circonstance aggravante de meurtre, d'extorsions et de fraudes informatiques au préjudice de Jacques Hubinon et de sa compagne, Marie Simon, une femme qui souffre de déficience mentale.