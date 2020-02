Un avocat des parties civiles, Me Gilles Gruslin, a estimé que les deux accusés avaient "laissé pourrir" Christiane Thys dans son appartement, le corps de la victime n'ayant été découvert que le 2 novembre 2017. Deux frères, Anthony Maitrot et Youri Fléron, doivent répondre devant la cour d'assises du Hainaut de vol avec meurtre, perpétré dans la nuit du 23 au 24 octobre 2017 à Charleroi.

Christiane Thys, 65 ans, avait été tuée dans son appartement de la rue de Heigne. "Les accusés ont continué à mener leur petite vie dans un appartement situé à dix mètres d'une scène de crime, à jouer, à fumer", a dénoncé Me Gruslin. Il a relevé le témoignage d'un homme présent chez les accusés lorsque le corps a été découvert. Selon ce témoin, les deux frères n'ont pas montré la moindre émotion.

Me Gruslin reconnait que les deux accusés n'ont pas eu une enfance dorée, car ils ont été placés très jeunes en raison de la toxicomanie de leur mère, mais il existe des enfants, dans la même situation, qui se battent pour s'en sortir.

L'avocat a en outre mis en évidence les rapports psychologiques, montrant qu'Anthony présente des traits de psychopathie. Youri est lui dépeint comme une personnalité antisociale, qui préfère accuser les autres plutôt qu'assumer les faits, comme il l'a démontré dans d'autres affaires pour lesquelles il a été poursuivi.

A l'instar de Me Bernès, qui défend lui aussi les parties civiles, Me Gruslin est convaincu de la culpabilité de Youri Fléron, commanditaire du vol comme le soutient son frère. "Il est établi qu'il a un ascendant sur son frère. (...) Il sait mettre la pression, s'énerve vite, il est impulsif. (...) Ils ont accepté tous les deux les risques et ils doivent en accepter les conséquences."

L'avocat général prendra la parole vers 11h20.