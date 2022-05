Présenté dans l'acte d'accusation rédigé par l'avocat général comme un homme buveur, drogué, violent, fainéant, obsédé par le sexe, Johnny Falise fut le premier à être interrogé par la cour. Il connaissait la victime car Jacques Hubinon avait vécu plusieurs années avec sa mère.

Interrogé sur son parcours de vie, l'accusé est le fils d'un carrossier "violent" et d'une tenancière de café qui buvait beaucoup. Il est allé à l'école jusqu'à 14-15 ans, puis s'est lancé dans la menuiserie. Il travaillait au noir dans le bâtiment. Toutefois, comme l'a relaté l'avocat général dans son acte d'accusation, il n'était pas un grand travailleur. Johnny Falise aurait tout fait pour échapper au service militaire. Il a aussi multiplié les infractions au code de la route, ce qui lui a coûté quelques condamnations au tribunal de police.

L'accusé a rencontré des femmes et a eu des enfants pour lesquels il ne payait aucune pension alimentaire. Selon ses ex-compagnes, il était violent, manipulateur, menteur, fainéant, souvent ivre et il volait leur argent. Il conteste les vols de cartes de banque et minimise les scènes de violence.

Johnny Falise, qui prétend qu'il consommait entre cinq et sept bouteilles de whisky par jour, a rencontré Francine Genicot dans un café à Gosselies. "Tout allait bien entre nous. (...) J'étais fou amoureux d'elle", dit-il. Francine Genicot buvait aussi et ils consommaient de la cocaïne ensemble.

À l'époque, Johnny Falise recevait des allocations du CPAS, tandis que Francine Genicot, qui avait gardé son domicile, dépendait de la mutuelle. L'argent ne suffisait plus pour financer leurs assuétudes. Le couple allait se servir chez Jacques Hubinon et sa compagne, Marie Simon.

Jacques Hubinon avait des problèmes cardiaques. Selon des témoins de l'immeuble, les accusés ne passaient pas tous les jours chez l'homme, mais uniquement le jour du versement de sa pension. Johnny Falise conteste, prétendant qu'il passait chaque jour, qu'il aidait le septuagénaire pour ses courses et qu'il l'accompagnait à la banque.

La présidente s'étonne de cette "générosité" envers Jacques Hubinon, diamétralement opposée aux relations que Johnny Falise avait avec ses propres enfants. L'accusation a une explication. Jacques et Marie touchaient 4.000 euros par mois, alors qu'ils vivaient dans une seule pièce miteuse et qu'ils avaient du mal à terminer le mois. "Où allait donc cet argent ?", demande la présidente à l'accusé, qui lui répond qu'il avait besoin d'argent pour la drogue.

Selon Marie Simon, Johnny Falise était violent avec Jacques Hubinon et elle quand ils refusaient de lui donner de l'argent. L'accusé confirme qu'il pouvait se montrer violent quand il avait besoin d'argent, ce qu'ont confirmé des témoins entendus dans le cadre de l'enquête.

La nuit du 27 au 28 avril 2019, Johnny Falise a frappé Jacques Hubinon, qui refusait de lui donner de l'argent. Il avait bu et consommé de la cocaïne. "Je l'ai attrapé à la gorge et je l'ai poussé sur le lit. J'ai mis une baffe à Marie qui criait. Je suis parti dans le studio en bas. Durant la nuit, j'ai entendu un gros boum, Marie m'a dit que Jacques n'était pas bien. Je suis remonté et j'ai discuté avec lui. Plus tard, j'ai essayé de lui faire un massage cardiaque."

Cette version des faits ne coïncide pas avec les constatations médico-légales réalisées lors de l'autopsie. Jacques Hubinon avait un important hématome à la tête, des côtes cassées et il a probablement été étranglé. Aussi, sa mort aurait eu lieu quelques heures avant le premier appel aux secours. "J'ignore l'origine des autres lésions", répond l'accusé qui avait pris la fuite avant l'arrivée des secours.

Les accusés détenaient les documents pour les obsèques de Jacques Hubinon et son assurance, alors que celle-ci devait bénéficier à Marie Simon. Il y avait là 3.000 euros. Enfin, la carte bancaire de la victime a été utilisée par Johnny Falise après la mort du septuagénaire.

Johnny Falise est incarcéré depuis le 6 mai 2019. "Je me suis fait la promesse de ne plus boire et de ne plus me droguer, bien qu'on m'en ait proposé en prison. C'est à cause de ça que je me suis disputé avec mon beau-père et je le regrette".

Francine Genicot sera interrogée dans la foulée.