Assises Hainaut: la défense de Francine Genicot plaide "le droit à l'espoir"

Charleroi

Me Eddy Kiaku et Me Ofelia Avagian ont plaidé, vendredi, devant la cour d'assises, dans le cadre de la peine à infliger à leur cliente, Francine Genicot, co-auteure d'une tentative d'extorsion avec meurtre et d'extorsions. Elle a été acquittée d'une fraude informatique. Ses avocats ont plaidé des circonstances atténuantes pour celle qui encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité, réclamée par le ministère public. "Notre vécu façonne les personnes que nous sommes aujourd'hui", a déclaré Me Avagian, convaincue que l'enfance "volée et gâchée" a façonné l'existence de sa cliente. Francine Genicot a grandi dans un climat de violence, baigné d'alcool. "C'est une femme abimée par la maltraitance", poursuit l'avocate bruxelloise.