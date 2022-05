Assises Hainaut: Le jury délibère sur la culpabilité de Johnny Falise et Francine Genicot

Charleroi

Après les répliques, le jury de la cour d'assises du Hainaut a commencé à délibérer, jeudi matin, de la culpabilité de Johnny Falise (49 ans) et de Francine Genicot (54 ans), accusés de tentative d'extorsion avec la circonstance aggravante de meurtre sur Jacques Hubinon, d'extorsions et de fraudes informatiques, à l'encontre du beau-père de l'accusé et de sa compagne Marie Simon.