Avant de vivre avec Maria, David Vens a vécu avec d'autres femmes. L'une d'elle ne se souvient pas d'un homme violent, mais d'un garçon dépendant aux jeux de hasard qui l'a bousculée à une seule reprise en plus de deux ans de vie commune. Pour elle, ce n'était rien de grave.

Une autre femme, dont les parents tenaient aussi un cabaret dans le centre de Charleroi, n'a jamais connu de violence physique lors de sa vie commune avec l'accusé, qui a duré quatre ans.

Une troisième femme s'est présentée devant la cour. Elle a aussi partagé la vie de l'accusé et lui a donné un fils. Contrairement aux deux autres, elle a subi des coups. La quinquagénaire se souvient de violences verbales, puis physiques entre 2001 et 2003, mais elle n'a jamais craint pour sa vie. "C'est un homme charmant quand il ne boit pas, mais comme il buvait de plus en plus, les disputes étaient de plus en plus fréquentes. Il cassait des portes, j'ai reçu des coups aussi", a-t-elle déclaré.

Cependant, elle décrit David Vens comme un excellent père. Leur fils se souvient qu'il a appris le drame sur internet, alors qu'il préparait son blocus pour un jury central à Louvain-la-Neuve. Il s'est rendu à Charleroi et il a demandé où était sa petite sœur. "Ma première priorité a été de protéger ma sœur, de la reprendre à la maison", a-t-il déclaré. Aujourd'hui, il prend soin de la petite fille comme un père. La mère du fils de David a constaté une dégradation physique chez Maria qui avait changé depuis le début de sa relation avec David. "Quand j'ai récupéré leur fille, elle était couverte de poux. Il y avait un laisser-aller". La petite fille vit encore chez eux. "Les parents de Maria tenaient à vous remercier", a déclaré Me Mathieu, leur avocat.

Le jeune homme a décrit son père comme "un papa copain" avec lequel il faisait beaucoup d'activités. Il décrit Maria Gonçalves Da Rocha, la victime, comme une femme géniale. "Les problèmes ont commencé quand papa a dû déménager à cause des travaux de Rive gauche. En plus, Maria a perdu son travail".

Un vieil ami de l'accusé l'a décrit comme "aimable" et "honnête". C'est lui qui a accueilli l'accusé chez lui dès sa sortie de prison, après huit mois de détention préventive. "Cela s'est bien passé durant sept mois et demi, mais j'ai voulu récupérer ma vie de vieux célibataire", a déclaré le témoin qui avait limité la consommation d'alcool chez lui. Toutefois, un litige financier serait à l'origine du départ de David.

Le témoin avait invité David et Maria pour son quarantième anniversaire et il a raconté que Maria avait fait une crise d'alcool. "Elle était agressive, elle pleurait", dit-il. Le témoin ajoute que David n'a jamais frappé le premier.

Libéré lors de l'instruction, David Vens a respecté les conditions imposées par la justice dès le début, mais il a lâché du lest au fil des mois, se remettant à consommer de l'alcool. "Il a tendance à banaliser sa consommation car il a grandi dans ce milieu et il a consommé énormément avant les faits. Pour lui, boire un verre de vin, ce n'était pas grand-chose", a déclaré l'assistant de justice.