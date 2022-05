Assises Hainaut: Les enfants de Johnny Falise décrivent un père violent

Charleroi

La cour d'assises du Hainaut poursuit, mardi, les auditions des témoins des faits et de moralité dans le cadre du procès de Johnny Falise (49 ans) et de Francine Genicot (54 ans), accusés d'une tentative d'extorsion avec la circonstance aggravante de meurtre, d'extorsions et de fraudes informatiques au préjudice de Jacques Hubinon et de sa compagne, Marie Simon, une femme qui souffre de déficience mentale. La cour a auditionné les enfants de Johnny Falise. D. Falise n'a pas prêté serment à la demande du ministère public. Le jeune homme assure que la relation avec son père était bonne, même si elle était inexistante avant ses huit ans. Dans sa première déclaration, il parlait d'une relation "très compliquée", car Johnny ne s'occupait pas de ses enfants. "Il y a eu un changement quand je suis entré dans l'adolescence, j'ai pu aller le voir de moi-même". Père et fils avaient des contacts téléphoniques.