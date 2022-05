Assises Hainaut: pour l'accusation, "les deux accusés sont coupables sur toute la ligne"

Charleroi

Le ministère public a requis mercredi, devant la cour d'assises du Hainaut, la culpabilité de Johnny Falise (49 ans) et Francine Genicot (54 ans), accusés de tentative d'extorsion avec la circonstance aggravante de meurtre, d'extorsions et de fraude informatique sur Jacques Hubinon, le beau-père du quadragénaire, et sa compagne Marie Simon, souffrant de déficience mentale. Les victimes vivaient dans un petit studio dépourvu de sanitaires privés, alors qu'elles touchaient ensemble une pension mensuelle de près de 4.000 euros, a exposé le ministère public. Les deux accusés, grands consommateurs d'alcool et de cocaïne, ne travaillaient pas et se servaient sur les comptes des victimes quand ils avaient besoin d'argent.