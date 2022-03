Abdulhamid Kaya est accusé du meurtre de Salih Kaya, âgé de 37 ans, commis à Lodelinsart, le 16 mai 2016. Me Virginie Taelman a été la première à plaider devant la cour et les jurés, au nom de l'épouse de la victime et de ses trois enfants. Selon la pénaliste, c'est un meurtre qui a été commis le long de la bretelle d'autoroute. L'avocate est revenue sur la chronologie des faits. Les deux hommes se trouvaient à un barbecue au sein de l'Académie, ce centre culturel kurde qui serait aussi un lieu de rendez-vous des sympathisants du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan considéré comme une organisation terroriste par une grande partie de la communauté internationale. Il y a eu une discussion à la sortie, "et tout le monde dit que c'est l'accusé qui a commencé à parler du Mokhtar et qu'il était le plus virulent".

L'accusé aurait dit à la victime que son caractère était le même que celui d'un maire non élu dans leur région d'origine, décédé quelques jours avant les faits. Le ton est monté entre eux et chacun est monté dans sa voiture.

Les deux hommes et plusieurs autres individus se sont retrouvés sur la bretelle d'autoroute, quatre cents mètres plus loin. Une bagarre a éclaté entre les deux hommes et Salih Kaya a été tué d'un coup de couteau. Selon des témoins neutres, il y avait plusieurs hommes et trois voitures stationnées en file indienne. Les ambulanciers ont déclaré qu'à leur arrivée, des hommes sont montés dans la troisième voiture et ont pris la fuite. L'accusé avait déjà quitté les lieux.

L'avocate affirme que l'accusé ment quand il dit qu'il a appris la mort de Salih par téléphone, alors qu'il roulait vers l'Allemagne. "On n'essaye pas de brouiller les pistes en prenant la fuite. Il a frappé avec un couteau en visant le coeur", a terminé l'avocate.

Me Carine Couquelet a demandé aux jurés de ne pas se laisser piéger "par le doute qui sera plaidé par la défense". La pénaliste bruxelloise a relu plusieurs déclarations devant la cour démontrant, selon elle, que l'accusé a menti "à de nombreuses reprises", notamment en déclarant que la victime était debout quand il a pris la fuite. "Ne soyez pas dupes. Si vous suivez les lignes directrices du dossier, il n'y a qu'une seule solution : c'est l'accusé qui est coupable ! ", a insisté l'avocate.

Me Mélanie Bosmans a débarqué dans ce procès en dernière minute, pour représenter la sœur de la victime. "Il restera des zones d'ombre, des questions sans réponse, mais cela ne vous empêchera pas de rendre un verdict de culpabilité", a déclaré la pénaliste en s'adressant aux jurés.

L'accusé a déclaré, jeudi, qu'il avait uniquement porté un coup de poing dans le visage de la victime. Pour les avocats de la partie civile, c'est faux, car la victime n'avait aucune trace de coup sur le visage. Le médecin légiste a déclaré, lundi matin, que le coup de couteau avait été porté alors que la victime était debout, l'écoulement du sang le prouve.

La question de la provocation a été posée par la défense. Pour les avocates des parties civiles, cela ne tient pas la route. "Ses déclarations évoluent pour coller de plus en plus à la provocation. L'accusé n'a pas été blessé ce jour-là".

Même si de nombreux témoignages ont varié au cours de la procédure, l'avocate y voit des points de convergence et notamment le fait qu'aucun témoin n'a vu la victime avec un couteau en main.

Enfin, pour les trois avocates, l'intention de tuer est établie par la nature de l'arme (un couteau) et la zone visée (le thorax).

L'accusation dressera son réquisitoire mardi matin. La défense plaidera dans la foulée. Un verdict sur la culpabilité devrait être rendu mardi en fin de journée.