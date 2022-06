Assises Hainaut: Pour sa défense, Marin Filimon n'était pas à Goutroux, le 25 avril 2017

Charleroi

La défense de Marin Filimon a affirmé, lors de sa plaidoirie devant la cour d'assises du Hainaut, que son client ne se trouvait pas à Goutroux, le 25 avril 2017. Le Roumain est accusé, avec Gheorghita Balan et Aurel Nichiforean, d'un vol avec violence commis à Goutroux ce jour-là, avec plusieurs circonstances aggravantes, dont les meurtres de Nicole Paternoster et de Michel Masuy, commis pour faciliter le vol. Selon l'accusation et les parties civiles, Marin Filimon a fouillé la maison des victimes, pendant que M. Balan ruait de coups Nicole Paternoster et de Michel Masuy. Ce rôle est contesté par ses avocats, selon lesquels aucun élément matériel ne relie la présence de leur client dans la maison des victimes.