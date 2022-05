La cour d'assises du Hainaut a auditionné, lundi après-midi, les premiers témoins des faits et de moralité dans le cadre du procès de Johnny Falise (49 ans) et de Francine Genicot (54 ans), accusés d'une tentative d'extorsion avec la circonstance aggravante de meurtre, d'extorsions et de fraudes informatiques au préjudice de Jacques Hubinon et de sa compagne, Marie Simon, une femme qui souffre de déficience mentale.

Un sexagénaire retraité a été le premier à témoigner devant la cour d'assises. Il vivait dans un studio de la rue de la Vilette à Marcinelle, au moment des faits. Il était donc le voisin de Jacques Hubinon et Marie Simon, les victimes, depuis trois ans. "Ils avaient du mal à joindre les deux bouts en fin de mois (?) Je ne comprenais pas pourquoi Jacques et Marie devaient payer internet alors qu'ils n'avaient pas d'ordinateur (?) Les factures de rappel se multipliaient".

Le témoin a constaté que Johnny se rendait régulièrement chez Jacques, "quelques fois seul, quelques fois avec sa femme". Le témoin a déclaré que "les bières défilaient" et que Johnny était insultant, agressif et violent quand il était sous influence de l'alcool. Toutefois, il n'a assisté à aucune scène de coups.

Le jour des faits, la nuit du 27 au 28 avril 2019, le témoin n'était pas chez lui. Toutefois, il a déclaré qu'en mars, Johnny était de plus en plus menaçant à l'égard de Jacques. Il a entendu certaines menaces venant de Johnny, même s'il ne semble plus aussi affirmatif qu'au début de l'enquête.

Le témoin a quitté l'immeuble, car c'était devenu invivable. Il se souvient que les victimes étaient autonomes et qu'elles étaient capables de faire leurs courses seules, contrairement à ce qu'a déclaré Johnny Falise.

Un autre voisin retraité entretenait de très bonnes relations avec les victimes. "Jacques était un bon copain. Il ne se confiait pas, mais j'entendais souvent Johnny qui lui criait dessus. Je pense qu'il avait peur de lui. Marie était toujours en panique". Le témoin a rencontré Johnny à plusieurs reprises, notamment quand il revenait des courses avec Jacques. Il croisait aussi parfois l'accusée, Francine Genicot.

La nuit de l'agression mortelle, le témoin était présent dans l'immeuble. Il n'a pas vu l'agression. "J'ai vu Jacques couché près de la fenêtre. Marie m'a dit qu'il était tombé du lit. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Le lendemain, Jacques était dans le lit, les yeux fermés, la bouche ouverte. Son visage était marbré. Marie était assise à côté de lui, complètement perdue. Je me suis douté qu'il y avait du Johnny dans l'histoire".

Ce témoin n'a jamais été témoin de coups, mais il entendait souvent Johnny qui criait ou insultait Jacques et Marie, laquelle était surnommée "la puante" ou "la pisseuse". Il ajoute que le couple refusait de dénoncer Johnny à la police.

Un quinquagénaire s'est présenté ensuite devant la cour d'assises. Le témoin était présent chez son oncle quand ce dernier a été informé par Francine Genicot qu'un meurtre avait été commis à Marcinelle, quelques jours plus tôt. Il connaît bien Johnny Falise qu'il qualifie de "profiteur".

Un jour, il s'est rendu avec lui chez Jacques et Marie et se souvient qu'il était agressif en paroles à l'égard Jacques. "Il était sur les nerfs et les a insultés de tous les noms. Il voulait de l'argent, mais ils n'avaient rien. Il traitait Jacques de clochard. Il levait sa main comme pour les frapper. Ils avaient peur". D'ailleurs, le témoin avait aussi peur de Johnny, lequel cassait tout quand il ne recevait rien, "et qui avait menacé de refroidir mon frère et ma belle-sœur".

Bien qu'il entretient encore des contacts "par Messenger" avec Francine Genicot, le témoin jure qu'elle ne lui a rien demandé avant son audition. Selon lui, elle buvait beaucoup aussi et pouvait entrer en crise. "Reprendre contact de la sorte avec un témoin, cela me semble malsain et inadéquat", a déclaré Me Bruno, avocat de la partie civile.