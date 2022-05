Assises Hainaut: Les enfants de Francine Genicot ont changé d'avis sur leur mère

Charleroi

La cour d'assises du Hainaut poursuit, mardi, les auditions des témoins des faits et de moralité dans le cadre du procès de Johnny Falise (49 ans) et de Francine Genicot (54 ans), accusés d'une tentative d'extorsion avec la circonstance aggravante de meurtre, d'extorsions et de fraudes informatiques au préjudice de Jacques Hubinon et de sa compagne, Marie Simon, une femme qui souffre de déficience mentale. Les faits ont eu lieu à Marcinelle, la nuit du 27 au 28 avril 2019. Après la lecture de l'acte d'accusation, on s'attendait à ce que les enfants de Francine Genicot crachent leur haine sur leur maman, dont le profil est loin de celui de la mère aimante et parfaite. Mardi, lors de leurs auditions, il n'en fut rien. Le clan a fait front autour de l'accusée, décrite comme une femme "normale" quand elle n'a pas Johnny Falise dans les pattes.