La défense contestera l'intention d'homicide, posant la question des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'avocat de la partie civile n'est pas contre l'idée d'élargir le débat mais en posant la question de la circonstance aggravante de préméditation.

Il la pose également sur le meurtre en se basant sur trois arguments: les images et les déclarations des témoins qui ont confirmé que l'accusé était resté longtemps seul avec la victime, les propos qu'il a tenus ce soir-là à l'égard de la victime et qui ont été confirmés par les témoins, et, enfin, le calme et le sang-froid de Yasin Driessens qui démontrent, selon Me Mayence, qu'il a eu le temps de faire un choix déterminé et réfléchi.

Les plaidoiries sur la culpabilité auront lieu jeudi à 9h.