Assises: Thomas Lesire a perdu le contrôle de ses actes, selon la défense

Charleroi

Me Nabil Khoulalène et Me Romain Bastianelli n'ont pas contesté la culpabilité matérielle de Thomas Lesire, accusé du meurtre de Paulette Delpire commis à Châtelet le 31 mai 2019. Cependant, ils estiment que Thomas Lesire a perdu le contrôle de ses actes.