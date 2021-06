Assises: Yasin Driessens menace Pablo via Facebook depuis sa cellule suite à son témoignage

Charleroi

L'audience devant la cour d'assises du Hainaut a débuté, mercredi, par un incident relaté par Me Mayence. Yasin Driessens, accusé du meurtre de Romain Martin commis le 8 juillet 2018 à Châtelet, a eu accès à un réseau social sous le pseudonyme d'El Pacino et aurait fait des commentaires et proféré des menaces suite aux témoignages de mardi, dont celui de Pablo, auteur de coups et renvoyé devant le tribunal de la jeunesse.