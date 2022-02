Attaque à l'explosif: sursis simple Charleroi L. C. Johnny, recruté en Italie pour participer à l'attaque d'une agence bpost, écope de 5 ans de prison avec un sursis pour la moitié de la peine. © SHUTTERSTOCK

Le 18 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné cinq prévenus à la prison ferme avec des peines allant de 5 à 8 ans pour des vols à l'explosif contre trois distributeurs de billets à l'agence Belfius de Montigny-le-Tilleul, à la banque ING de Châtelineau et au bpost de Fontaine-l'Évêque entre mai et juillet 2019. Le tout dans le cadre d'une association de malfaiteurs, comprenant des Belges et des Italiens.



La pelle à pizza Lors de ces attaques, la technique employée fut la même: la pelle à pizza. Les suspects introduisent les explosifs dans l'orifice de la sortie des billets d'un distributeur pour faire sauter sa face avant et récolter les billets. C'est comme ça que les voleurs ont réussi leur coup à l'agence bpost place Frère Orban, attaquée la nuit du 20 au 21 juillet 2019.



Cette attaque fut la seule ayant abouti à l'explosion d'un distributeur de billets. L'enquête sur cette attaque piétinait, jusqu'à ce que les autorités judiciaires italiennes donnent un sacré coup de pouce à leurs homologues belges. En septembre 2019, des individus (sous écoute dans une voiture) évoquent une attaque qui a eu lieu dans la région. Johnny participe à la discussion, de même que son oncle condamné en octobre dernier.



Jugé plus tard que les autres Johnny n'avait pas participé au précédent procès, réunissant les autres membres de l'association, parce qu'il n'avait pas été remis à la Belgique à la suite d'une procédure judiciaire italienne qui l'a condamné à 11 ans de prison, Johnny risque une nouvelle lourde condamnation judiciaire chez nous. Face au tribunal correctionnel, le jeune italien avait enfin admis sa participation à l'attaque de la bpost, après avoir été recruté dans son Italie natale.



Une peine de 8 ans de prison ferme avait été sollicitée par le parquet. Finalement, Johnny écope de trois ans de moins, avec un sursis simple de 5 ans pour la moitié de la peine de prison.