Les larmes aux yeux, Rezki A. s’est jeté dans les bras de son épouse, présente à ses côtés depuis le début de ses ennuis judiciaires, à l’issue de la lecture du prononcé par la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Placé en détention et inculpé quelques mois après l’attaque terroriste, Rezki A. est finalement acquitté de la double tentative d’assassinat et pour la participation aux activités d’un groupe terroriste.

Suspecté d’avoir aidé Khaled Babouri dans son projet terroriste contre Corinne et Hakima, deux policières de la zone de police de Charleroi sauvagement attaquées au couteau le 6 août 2016 sur l’esplanade de la tour de police, le tribunal a estimé qu’il n’en était rien. Aucun élément ne démontre une quelconque contribution de Rezki A. dans l’attentat commis par l’un de ses voisins.

Pourtant, de nombreux éléments à charge de Rezki A. ont été soulevés par la partie civile et le parquet fédéral. Mais de l’aveu même du ministère public, il existait également des éléments à la décharge du prévenu. Ce lundi, le tribunal a balayé d’un revers de la main ces différents éléments. « Il ne peut être exclu que l’arme se trouvait auprès du terroriste depuis plusieurs années. L’enquête n’a pas permis de déterminer si le terroriste a été pris en charge par qui que ce soit pour se rendre sur les lieux de l’attaque. » D’après le tribunal, Khaled Babouri a pu se rendre au commissariat de police aussi bien en bus qu’à pied.

"Un soulagement pour mon client"

À l’issue du prononcé, Me Nabil Khoulalene a échangé quelques mots avec son client et ses proches (voir photo) avant de communiquer sa satisfaction avec la presse. « C’est évidemment un soulagement pour mon client. Ce genre de dossier était pesant vu le contexte terroriste autour des faits. Il a été inculpé et placé en détention préventive pour ces faits. Il ne faut pas oublier que le parquet fédéral avait requis 15 ans de prison. Mais aujourd’hui, rien ne l’implique dans ces faits. »

Le ministère public a 30 jours pour faire appel de la décision. Passé ce délai, ce sera définitivement la fin des ennuis judiciaires pour Rezki A. et ses proches.