Trois attaques de distributeurs de billets, ce n’est pas banal. Surtout quand des explosifs sont utilisés pour faire sauter les machines… Et pourtant, ces faits ont bien eu lieu dans notre région, entre mai et juillet 2019. Le 31 mai, une première attaque est tentée par quatre suspects, contre l’un des distributeurs de billets de l’agence Belfius, à Montigny-le-Tilleul. Malheureusement pour les truands, l’explosion tant attendue n’a jamais eu lieu, avortant l’opération.

Une dizaine de jours plus tard, seconde tentative à l’ING de Châtelineau. Cette fois-là, deux explosions retentissent sur place. Le jour de la Fête nationale, une troisième et dernière attaque se produit au Bpost de Fontaine-L’Évêque…

Un dossier est évidemment ouvert, lançant officiellement l’enquête pour tenter de mettre la main sur les suspects particulièrement audacieux et prêt à tout pour voler des billets. Et rapidement, les policiers italiens entrent en contact avec leurs homologues belges. « Ils ont demandé si des attaques de ce genre n’avaient pas eu lieu chez nous, car ils avaient entendu des suspects, mis sous écoute, en parler », relate la substitute Coduys.

Jackpot ! Quatre personnes sont interpellées en Belgique et cinq autres en Italie. Ce lundi 6 septembre, les neuf prévenus comparaissent pour de multiples préventions : détention d’armes, vol avec violence et tentative de vol avec effraction, etc. Radames M., l’un des Italiens, est suspecté d’être le dirigeant de cette organisation criminelle.

Les personnes poursuivies contestent leur implication dans les faits et certains d’entre eux s’étonnent même de se retrouver devant le tribunal correctionnel. Des peines allant de minimum 2 ans de prison à minimum 15 ans de prison sont requises par le parquet. Soit 86 ans au total !

Une seconde audience se déroulera lundi prochain, avec la suite et la fin des plaidoiries des avocats à la défense.