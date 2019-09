Le parquet de Charleroi confirme l’arrestation de quatre suspects dans le cadre de plusieurs attaques à l’explosif dans la région de Charleroi contre des distributeurs de billets. Cinq autres suspects ont été appréhendés en Italie.





Entre mai et juillet 2019, trois attaques à l’explosif contre des distributeurs de billets ont été orchestrées à Montigny-le-Tilleul, Châtelineau et Fontaine-l’Évêque.

Un appel à témoins avait été même lancé par les autorités judiciaires afin d’obtenir des informations pouvant déboucher sur l’interpellation de suspects.

Une collaboration entre la Belgique et l’Italie

C’est grâce à une étroite collaboration entre les autorités policières et judiciaires d’Italie et de Belgique que quatre personnes ont pu être arrêtées et placées sous mandat d’arrêt mardi lors d’une opération conjointe dans les deux pays. « Nous nous félicitons de la très bonne collaboration entre les deux pays. Quand il y a une bonne entente, cela débouche généralement sur quelque chose de positif », souligne Sandrine Vairon, substitute du procureur. Cinq suspects ont été également arrêtés en Italie. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir commis les mêmes attaques sur le sol italien.

Les suspects belges, qui comparaitront dans les prochains jours devant la chambre du conseil de Charleroi nient, à l’heure actuelle, être les auteurs des attaques.

Un butin indéterminé

Le parquet de Charleroi n’est pas en mesure de communiquer le butin raflé par les suspects lors des audacieux vols. Mais ils ne sont pas parvenus à repartir à chaque fois avec de l’argent. Les quatre suspects, trois hommes et une femme, sont connus des autorités judiciaires. À l’heure actuelle, les personnes arrêtées ne sont pas en aveux des faits.

(photo d'illustration)