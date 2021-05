Les rencontres entre Ohari et la police de Mariemont sont toujours explosives. La faute à l’alcool, mais surtout à l’attitude désagréable d’Ohari, qui ne peut pas se cacher derrière l’excuse de la boisson…

En août 2019, Ohari s’est rebellé une première fois sur des policiers intervenus pour un différend familial en les insultant également. Au moment des faits, Ohari était alcoolisé.

De nouveau sous l’influence de la boisson en juin dernier, Ohari s’est de nouveau distingué en mimant de frapper un policier, avant de se débattre et de cracher vers les agents, à trois reprises, un mélange de salive et de sang. Tout cela en pleine crise sanitaire, avec Ohari atteint du virus de l’hépatite B.

Emmené à l’hôpital, ce dernier ne se calmait pas et s’en prenait même à une infirmière. "Il a essayé de me porter plusieurs coups. Il a retiré ses cathéters et secoué ses bras pour nous contaminer et m’a aussi menacé de me violer." Le corps médical avait été contraint d’administrer un tranquillisant à Ohari…

Comme requis par le parquet, le prévenu devra durant 5 ans ne plus consommer une seule goutte d’alcool.