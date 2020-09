La police locale de Charleroi prévient les habitants suite à deux tentatives d'arnaque par téléphone qui ont eu lieu sur la zone.

"Dans les deux cas, c'est un numéro commençant par 060 qui est utilisé. Tantôt on se présente comme étant de l'office des pensions, tantôt d'un organisme qui doit verser une prime Covid de 1.500€", prévient la police sur sa page facebook. "On vous demande vos numéros de comptes bancaires, ou on vous donne le début d'un de ceux-ci pour vous demander la suite. Ne donnez jamais d'information bancaires par téléphone."

Evidemment, si quiconque vous demande, au téléphone, d'utiliser votre digipass et lui communiquer la moindre information à ce sujet, fuyez également. La police appelle à la prudence.