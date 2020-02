Encore deux personnes comparaissaient pour port d’armes, ils risquent la prison ferme.

Ce n’est pas la première fois que des armes sont retrouvées sur des personnes lors de la fouille à l’entrée du palais de justice de Charleroi. Ce mardi, Jean-Claude et Patricio, qui comparaissaient pour cette raison, risquent respectivement 4 et 6 mois de prison ferme.

Explications : depuis un an, lorsque vous pénétrez à l’intérieur du palais de justice de Charleroi, une fouille de sécurité est organisée. Comme à l’aéroport, vous devez disposer dans un bac vos objets personnels et métalliques afin de vous rendre à votre audience ou à votre rendez-vous. Et il n’est pas rare, depuis la mise en place de ce système de sécurité, de retrouver des dizaines de dossiers de port d’armes devant le tribunal correctionnel.

Ce mardi, Jean-Claude et Patricio ont été convoqués pour se défendre du port de deux couteaux. Pour Jean-Claude, il s’agit d’un couteau Opinel d’une lame de huit centimètres, découvert dans sa sacoche le 21 septembre 2018. "Je m’en sers dans ma fermette. J’avais simplement oublié qu’il se trouvait dans mon sac" , explique Jean-Claude, un peu désemparé. Du côté de Patricio, les agents de sécurité ont découvert un couteau d’une dizaine de centimètres dans son sac. L’homme, qui venait récupérer son permis de conduire, ne peut expliquer les raisons du port de ce couteau, mais affirme également avoir oublié sa présence.

Le ministère public, très alerté par les deux situations, ne souhaite pas laisser ces faits impunis.

Une peine de quatre mois de prison ferme a été requise contre Jean-Claude. Patricio, lui risque six mois de prison.

La loi, qui a été modifiée en 2006, prévoit une peine de prison pouvant aller d’un mois à cinq ans et des peines d’amende allant de 100 à 25 000 euros.

N’hésitez pas à fouiller minutieusement vos affaires avant de vous rendre au palais de justice, sous peine de comparaître devant le tribunal correctionnel.