La ville recommande la plus grande prudence.

L’IRM annonce que le vent sera fort à très fort ce week-end, entraînant de très fortes rafales, surtout dans le courant de la soirée et de la nuit de dimanche à lundi, avec des pointes jusqu'à 120 km/h ou plus.

La plus grande prudence est donc recommandée à tous les citoyens ce dimanche 09/02 dès 15h :

· Il est conseillé d’éviter autant que possible l’usage du véhicule ;

· Par mesure de précaution et pour des raisons de sécurité, l’accès aux parcs et cimetières situés sur le territoire de Charleroi est fortement déconseillé ;

· En cas d’urgence et pour signaler tout encombrement sur la voie publique, les citoyens sont invités à former le 1722 (interventions non urgentes des services d’incendie).