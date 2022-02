Les crapauds, tritons, salamandres et grenouilles passent la majorité de leur vie hors de l’eau et n’y retournent que pour s’y reproduire d’où le nom d’amphibiens : amphi qui signifie en grec « des deux côtés » et bio pour « vie » – capables de vivre dans l’eau, mais aussi de respirer sur la terre ferme.

Chaque année, des milliers de batraciens entament leur migration printanière. Destination : les mares et les étangs qui les ont vus naître afin de s’y reproduire à leur tour. Ces déplacements débutent à la tombée du jour, une fois les gelées nocturnes terminées. Toutefois, d’un jour à l’autre, les sorties peuvent s’arrêter en fonction du retour de gelées nocturnes, d’un temps trop sec ou de vents trop forts.

Un parcours semé d’embûches… Durant cette période (mi-février à mi-avril), les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance et à limiter leur vitesse à 30 km/h dans les zones sensibles. Des panneaux seront placés entre le 15 février et le 15 avril sur les lieux concernés de l’entité.