Au Coin du Feu, entreprise familiale depuis 1937 qui gère 13 show-room en Wallonie, a du mal à trouver du personnel. C'est pourquoi ils lancent une grande vague de recrutement en s'axant sur des "profils" plutôt qu'un CV : pas d'expérience, pas de compétences dans la poêlerie, mais envie de trouver un job stable et de s'y donner à fond? Vous pourriez convenir.

ACDF est actif dans la poêlerie, le chauffage central, la cheminée décorative, la ventilation mécanique contrôlée (VMC), la climatisation, le tubage et les accessoires. "Notre objectif est de garantir est un service optimal aux clients, en se formant aux nouvelles technologies et en suivant les évolutions du marché de l'énergie, tout en étant t ourné vers l'avenir et l'écologie. Pour ne citer que lui, le chauffage au bois lorsqu'il est mis en oeuvre dans de bonnes conditions, représente une solution écologique et renouvelable idéale, en favorisant l'indépendance énergétique (puisque du bois, il y en a en Wallonie, NdlR)."



L'entreprise propose des places dans les équipes des pôles commercial et technique. Si l'entretien se passe bien, il faudra alors rejoindre l'ACDF Academy pour se former, un processus de plusieurs semaines pour "s'acclimater aux fonctionnements, exigences et méthodes de travail de la société et du secteur."



A l'origine basée dans la région du Centre, l'entreprise s'est développée un peu partout : Haine-Saint-Pierre, Anderlues, Beaufays, Froyennes, Gerpinnes, Gosselies, Hognoul, Mons, Namur, Soignies, Wasmuel, Nivelles et Strépy-Bracquegnies.

> Postulez via acdf.be/offre-demploi-au-coin-du-feu/ ou job@acdf.be