La maison d'édition ransartoise a tout prévu pour que les enfants qui le désirent poursuivent les cours à domicile.

Avec la suspension des cours prévue jusqu'au 3 avril suivi des vacances, les enfants n'ont plus accès aux salles de classes et les professeurs n'ont pas la possibilité de fournir du travail aux élèves. Malgré ces suspensions il est tout de même possible de poursuivre l'apprentissage grâce aux différents ouvrages de références disponibles au Gai Savoir.

La maison de Marcel Cors est installée depuis 40 ans à Ransart et n'a cessé de se diversifier au point d'être à ce jour la seule maison d'édition francophone de livres scolaires de Belgique. Sans trop s'afficher la PME familiale est une références qui s'appuie sur une cinquantaine d'auteurs afin de donner l'envie au jeune public d'apprendre de manière ludique et aux professeurs de donner cours différemment. Au fil des années, le Gai Savoir s'est agrandi tant en termes de bâtiment qu'en termes d'offres de services. Non seulement on trouve le traditionnel crayon noir mais aussi tout le mobilier nécessaire comme les bureaux, chaises,...

Le patron de l'entreprise familiale a anticipé les suspensions de cours et propose tout le matériel nécessaire. "Pour le moment nous ne sommes pas fermés alors nous proposons toujours de découvrir nos ouvrages d'apprentissage et de loisirs. Même si physiquement nous devons fermer dans le futur, nous sommes actifs sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site Internet. Nous devons rester à jour et à disposition des enseignants et des élèves. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, nous avons réalisé un poster téléchargeable gratuitement expliquant simplement les mesures d'hygiène. Même si au départ il est destiné aux écoles tout le monde peut le télécharger."