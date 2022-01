Vincent Fiasse est procureur du Roi à Charleroi. Depuis 2019, il gère depuis le palais de justice du centre-ville carolo le parquet, ses magistrats et ses juristes. On l’a rencontré pour un bilan de 2021 et les perspectives 2022.

- On est à la moitié du plan de gestion à 5 ans prévu en 2019 : les choses suivent-elles ?

"Un plan de gestion est fait à un moment X, et c’était juste avant la crise sanitaire : depuis, notre vie à toutes et à tous a changé. Ça implique évidemment des adaptations. La lutte contre le trafic de stupéfiants, elle, a pu avancer même si c’est LE problème de notre société, surtout dans les grandes villes comme Charleroi, avec la consommation de drogues et les trafics qui y sont liés, avec les conséquences désagréables pour le citoyen. Quasi la moitié des mandats d’arrêts délivrés en 2021 l’étaient dans des dossiers de stupéfiants, rien d’autre n’a de pareilles proportions : c’est le phénomène criminel sociétal autour duquel il faut absolument tous se lier pour agir (...)"