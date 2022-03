Ce jeudi se déroulait, au tribunal correctionnel de Charleroi, une affaire concernant la possession et la diffusion d’images et de vidéos pédopornographiques.

Si le prévenu a pu comparaître devant le tribunal c’est grâce à une collaboration entre les autorités judiciaires russes et belges.

Dans son réquisitoire, le Procureur du Roi, a mis en avant la grande valeur de cette collaboration permettant l’arrestation de pédophiles sur le territoire belge et plus largement dans le monde entier. "J’espère que la guerre en Ukraine ne rompra pas le travail de collaboration entre les deux pays."

En effet, si le prévenu a pu être appréhendé et présenté devant la justice, c’est grâce au travail de la section "Child Abuse" des forces anti-cybercriminalité russes. Cette section a pu repérer les agissements d’un homme qui possédait quelque 3.000 photos et 2.000 vidéos à caractère pédopornographique. Les agissements du prévenu s’étalaient sur une période allant de 2007 à 2018. Pendant une dizaine d’années, l’homme a pu télécharger du contenu en utilisant Shareaza, un logiciel "peer-to-peer" c’est-à-dire que les images et vidéos téléchargées sont automatiquement mises à disposition d’autres utilisateurs ce qu’ignorait le prévenu.

Ce sont donc les services russes qui ont repéré en 2019 l’homme vivant dans la région de Charleroi et, sur base de son adresse IP, ont pu le localiser en Belgique. Les autorités belges sont alors intervenues et ont pu procéder à une perquisition chez le Carolo mettant ainsi la main sur trois ordinateurs, des disques durs ainsi que des clés USB.