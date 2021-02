Au sortir de la salle d'audience 518, qui se déroulait à huis clos, l'avocat du père de Maëlle a parlé d'une "certaine forme de sérénité", mais aussi d'un "moment très douloureux".

Me Pierre Huet représente le père, Emmanuel Montana, qui s'est porté partie civile suite au suicide de sa fille Maëlle, en janvier 2020. "Le président a voulu donner la parole à tout le monde, pour que tous pusisent s'exprimer", dit-il, alors qu'une jeune mineure, de l'âge de Maëlle, comparaissait pour divulgation et diffusion de vidéos à caractère pédopornographique. "C'est un moment très douloureux qui s'est passé avec une certaine forme de sérénité grâce à la maîtrise du dossier par le président."

Du côté de la jeune prévenue, "c'était très compliqué" affirme son avocate, Me Aurélie Henin. "Elle n'a pas très bien vécu l'audience. Je pense qu'elle éprouve des difficultés à affronter la justice et la situation. C'est très difficile pour elle aussi. C'est d'ailleurs le plus compliqué dans ce dossier, les moments difficiles pour les familles."

Le dossier est maintenant en délibéré, le jugement est attendu dans 4 semaines, le 18 mars. D'autres audiences s'ouvriront ensuite, le 2 avril d'abord, pour les autres mineurs poursuivis dans le cadre du suicide de Maëlle.

Que peut-on attendre du jugement ? "Il faut espérer que des faits pareils ne se reproduisent plus" est la réponse d'ores et déjà avancée par les deux avocats, du côté du papa de Maëlle et du côté de la mineure poursuivie.