De tous côtés, les petites et plus grandes associations non subsidiées sont sollicitées pour des aides alimentaires. Que ce soit Récoltes Solidaires à Montigny-le-Tilleul ou l'Entraide Saint Vincent de Paul à Châtelet, tous remarquent une augmentation flagrante des demandes.

"Si certains pensent que le pic de l'épidémie est passé, on est encore loin du pic de demandes d'aides alimentaires". C'est le constat de Marie-Chantal Nicaise, présidente de Entraide Saint Vincent de Paul asbl Châtelet. "Avec une augmentation d'un tiers de demandes actuellement, nous fournissons 420 colis alimentaires chaque semaine."

Ces nouveaux bénéficiaires sont les oubliés d'un système qui ne leur accorde pas l'opportunité de bénéficier d'aides de l'Etat. Alors qu'ils ont épuisé tous les recours, ils se voient refuser leurs reports de crédits et n'ont d'autres choix que de se tourner vers l'aide alimentaire pour survivre.