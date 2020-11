À Liège, le suicide d’Alysson Jadin, cette barbière de 24 ans ruinée par le confinement, a illustré dans toute son horreur le désespoir d’une génération sacrifiée de jeunes entrepreneurs. Dans son émission "Coûte que coûte" diffusée ce mercredi après le JT de 19 heures, RTL-TVI consacre un reportage portrait à un garçon de son âge, fauché comme elle en pleine expansion par la fermeture de l’Horeca.

Il s’agit du carolo Aurélien Luz (23 ans), l’inventeur du concept Shape’N Go, une enseigne de fast-food santé dont le premier point de vente s’était ouvert au Decathlon de Dampremy (Charleroi) en décembre dernier.

Depuis, la covid est passée par là, le privant de 70 % de son chiffre d’affaires et anéantissant tout son business plan. Dans un message poignant diffusé depuis son profil Facebook, Aurélien fait le point sur son projet : "J’ai décidé de tout reconstruire depuis le début, en me fondant sur mes expériences, mes erreurs, mais en gardant toujours précieusement en moi les valeurs qui m’animent et la prégnance de mon rêve", écrit-il. "L’avenir appartient et appartiendra toujours à ceux qui rêvent, qui se serrent les coudes et qui n’ont pas peur de (se) bousculer. Rêvons, osons, agissons, ensemble. Nous n’avons pas le choix : c’est ça ou regarder médusés le navire couler, les bras croisés."

La diffusion de l’émission donnera le coup d’envoi d’un second départ. "Le bon", espère Aurélien qui dit avoir adapté sa carte de préparations et sa com à une alimentation santé non plus seulement dédicacée aux sportifs, mais à Mme et M. Tout le monde.

Les adaptations qu’impose ce changement de trajectoire nécessitent une levée de fonds, à hauteur de près de 100 000 euros. "Nous sommes occupés à définir la forme qu’elle pourra prendre : investissements en capital, prêt bancaire, avance sous forme d’obligations…" En attendant, Shape’N Go dans sa forme actuelle va reprendre un service éphémère. "Nous allons en effet relancer nos livraisons pendant quinze jours, à partir de ce jeudi 26 novembre. Avant de mettre le concept en sommeil pour entamer une profonde transformation, et le faire renaître à la fin de l’hiver ou au printemps 2021."