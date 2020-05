Le traçage est maintenant une réalité. Depuis quelques jours, des agents de l'AVIQ (Agence Wallonne pour une Vie de Qualité) prennent contact avec des personnes renseignées comme ayant des symptômes du Covid-19. Leur but: retracer le parcours et les personnes entrées en contact avec ceux atteints du coronavirus.

Aurore Duchène, une habitante d'Anderlues, et sa famille ne gardent pas le meilleur souvenir de l'intervention de ces agents tant elles étaient nombreuses et insistantes. "Nous avons été testé le 6 mai et le 7 mai commençaient les premiers appels. J'ai eu un premier entretien avec une personne dont j'étais le premier appel depuis sa prise de fonction. L'entretien dure une heure et demi. Tout a été passé en revue, mes déplacements, la composition exacte de la famille, qui j'ai vu et quand", explique-t-elle. Malgré cela l'entretien semble long. "Heureusement que j'en étais à la deuxième semaine de symptômes. J'aurai été trop faible pour y répondre si j'avais été dans le même état que la semaine précédente."

Après ce premier contact, plus rien. Mais le lendemain, Aurore reçoit une dizaine d'appels. Elle précise à chaque fois que personne n'est sorti et que les renseignements donnés la veille sont toujours d'actualité.