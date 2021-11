Le 6 juillet 2020, à Les Bons Villers, Seif a poursuivi son épouse en voiture pour avoir une discussion à la suite d’une dispute durant laquelle il lui reprochait d’avoir consommé… de l’alcool.

Alors, quand ce dernier a croisé la route de la victime, il a dangereusement manœuvré pour stopper la course de sa femme et percuté une façade. Accident qui ne l'a pas empêché de reprendre la route, à la poursuite de la victime. Un rappel à la loi avait été requis contre le prévenu, qui écope finalement d’une peine de travail de 120 heures. Si Seif n’accomplit pas l’entièreté des heures de travail, il devra purger une peine d’un an de prison.

* Pour rappel, le 0800 30 030, numéro vert en cas de violences conjugales avec une ligne d’écoute spécialisée existe. Confidentielle et gratuite, elle n’est pas un service d’urgence.