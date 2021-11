Le 11 février 2020, Joseph reconnaît avoir frappé son épouse, après avoir beaucoup bu à la cafétéria de la piscine de Gilly. Comme si cela ne suffisait pas, Joseph s’est également saisi de deux couteaux de cuisine pour menacer son épouse. « Je vais te buter, je vais te jeter dans la Sambre. Tu n’as plus qu’un quart d’heure à vivre. Je n’ai pas peur de la prison », a lancé le prévenu à la victime. Le tout, armé de deux couteaux, qu’il a posés au cou de son épouse…

Face au tribunal, Joseph se permet même de ricaner et de montrer une certaine forme de minimisation sur les faits graves qu’il a commis. Attitude inquiétante et qui ne rassure guère le parquet. Une peine de 4 mois de prison est requise, avec un encadrement pour l’alcool et pour la gestion de la violence. Jugement dans un mois.

* Pour rappel, le 0800 30 030, numéro vert en cas de violences conjugales avec une ligne d’écoute spécialisée existe. Confidentielle et gratuite, elle n’est pas un service d’urgence.