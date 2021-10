Les arrachages de chaînes et de bijoux sont malheureusement légion dans la région. Très souvent, de nombreuses personnes (dont principalement des personnes âgées) en sont les victimes. Ce jeudi après-midi, l’un des auteurs de ce type de faits a comparu devant la justice. Et le parquet souhaite lourdement le sanctionner pour son attitude inadéquate.

Entre mai et décembre 2020, le jeune homme a commis quatre vols avec violence, à chaque fois en employant le même mode opératoire. Antonio ne sévit pas dans les rues du centre-ville de Charleroi, lui est plutôt du genre à forcer coûte que coûte le passage pour entrer au domicile de ses victimes. Le 14 mai 2020, à Roux, Antonio est entré chez Anna-Maria, née en 1930 pour lui arracher des bijoux.

Trois mois plus tard, c’est au domicile de Jocelyne à Jumet que le voleur de bijoux a arraché les chaînes au cou de la victime, en utilisant un prétexte. "Il a demandé à avoir une bouteille d’eau. La victime a refusé et en renfermant la porte, le prévenu en a profité pour s’introduire de force", narre le parquet. Rebelote pour les deux autres vols à Charleroi et Lodelinsart.

L’ADN a parlé

Pour remonter la piste du fameux voleur, la justice a pu compter sur divers objets utilisés par le suspect et abandonnés sur les lieux. À trois reprises, l’ADN d’Antonio a été relevé sur une chaussette, sur la sonnette ou sur un masque chirurgical. Déjà condamné en juillet 2019 à Courtrai pour des faits similaires à 30 mois de prison, Antonio n’a pas retenu la leçon.

Une peine de 6 ans de prison ferme est donc requise pour les quatre vols, pour enfin faire comprendre au prévenu la gravité des faits. Jugement le 4 novembre.