Âgé de 22 ans, le jeune homme, atteint d’un sévère autisme, est sorti de la salle de bain, nu, alors que le facteur est venu déposer le courrier. Le ministère public avait requis l’internement.

Matthias, absent au tribunal correctionnel de Charleroi, est incapable, mentalement et physiquement, d’être présent à l’audience. Diagnostiqué comme autiste dans les années 2000 à la suite d’une sévère déficience intellectuelle, le quotidien de Matthias est organisé de A à Z. Ses parents veillent sur lui, surveillant et encadrant ses moindres faits et gestes.

Pourtant, en 2018, la routine de la vie de Matthias a connu une fausse note, le conduisant devant le tribunal correctionnel. Alors qu’il est occupé dans la salle de bain avec sa maman, Matthias entend du bruit. Le facteur qui remplace son collègue depuis deux semaines est occupé à déposer du courrier. Matthias est distrait et cherche à identifier le bruit. Totalement nu, il se présente devant la fenêtre, à la surprise générale du facteur, qui ira déposer plainte, choqué par les événements…

Le facteur n’a pas connaissance des soucis de santé de Matthias. Après avoir eu une discussion avec son collègue qu’il remplace, l’homme souhaite retirer sa plainte. Mais il est trop tard. La procédure judiciaire est déjà lancée et Matthias doit être jugé pour l’infraction.

Le ministère public a requis son internement. Ce à quoi s’oppose la défense et son père. Pour eux, l’internement n’est pas la solution. « Cela fait deux ans que je cherche après une place en institution. Mais sans succès. En attendant, on veille sur lui. Mais l’interner n’est pas la meilleure solution. »

Fort heureusement et assez logiquement compte tenu de l’état de santé de Matthias et du contexte de la scène, le tribunal a également estimé, ce jeudi, que l’internement n’était pas la solution et a acquitté Matthias.