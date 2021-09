T.VH et JVK

L’information qui a été communiquée en fin de soirée mardi a eu de quoi étonner tout le monde. Crewlink, un sous-traitant de Ryanair basé à l’aéroport de Charleroi, a imposé des tests antidrogue à son personnel. Des tests qui ont de plus coûté 50 euros aux employés de cette entreprise, le tout en dehors de leurs heures de travail. De quoi faire bondir les syndicats, d’autant plus que Crewlink est censé avoir stoppé ses activités il y a deux ans. "Crewlink, c’est une filiale de Ryanair qui s’occupe du recrutement mais qui n’est pas reconnue par les autorités belges et donc illégale, insiste Didier Lebbe, permanent CNE en charge de l’aviation.