Gérgory H. est malheureusement bien connu de la police et de la justice: il a déjà 36 condamnations, surtout pour des infractions au code de la route, mais également six mois de prison pour coups et blessures. Sur les dernières années, il y a également eu des plaintes à son encontre pour coups ou pour menaces de manière répétée, trois à cinq fois par an.

S'il devait comparaître aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Charleroi, c'est pour une série de préventions de coups et blessures, ainsi que rébellion contre la police.

En octobre 2017, il aurait défoncé la porte d'entrée de la maison de son ex-femme, pour entrer et la prendre par les cheveux avant de la gifler et la jeter au sol. Peu après, son ex-compagne a à nouveau appelé les urgences de la police parce qu'il était entré de force chez elle pour prendre les enfants, et l'agent du call-center a entendu des enfants pleurer et les mots "tu es morte".

Toujours en 2017, la police en voiture stripée (avec les sigles de la police et un gyrophare) se sont fait alpaguer par Grégory à un feu rouge parce qu'ils "roulaient trop lentement", et quand ils ont voulu l'arrêter vu son comportement et le fait qu'il semblait être sous influence, il a assuré qu'il était venu à pied et s'est rebellé, avant de faire semblant de se calmer pour mieux mettre un coup de poing à un des agents.

En 2018, on lui reproche d'avoir asséné un violent coup de poing devant un café à Gilly, mettant le visage de la victime en sang, et pour le maîtriser il a fallu deux agents, une clé d'étranglement et une intervention de la brigade canine avec ordre de mordre.

En 2019, quand son ex-compagne l'a fait rentrer chez lui pour qu'il voit ses enfants, il aurait refusé de quitter les lieux et il a fallu que la police intervienne à nouveau, mais peu après il serait revenu dans la maison grâce à un double des clés subtilisées ce jour-là, il aurait étranglé son ex-compagne avant de la jeter hors du lit où elle se reposait et a pris un des enfants avec lui. Quand la police est à nouveau intervenue, les agents rapportent des moqueries et des provocations, notamment "tocards, vous n'avez rien d'autre à faire?".

Bref, on l'a compris, dans les trois pages d'antécédent, les trente-six jugements, la prison pour coups et blessures et les différents P-V pour coups, menaces ou rébellion contre la police, Grégory H. semble être un fameux zigoto. Mais il ne s'est pas présenté au tribunal, il a envoyé son avocat "parce qu'il avait un chantier de toiture important qu'il risquait de perdre". Le ministère public n'a pas pu s'empêcher de signaler que "vu la peine que je vais requérir, il risque de toute façon de perdre ses chantiers." Et de fait: deux ans de prison ferme sont requis par le substitut Brichet.

À la défense, son avocat a reconnu les différentes préventions, à l'exception des coups dans un café à Gilly, puisque rien ne permet, d'après lui, d'affirmer qu'il s'agit bien de coups portés par son client. "Il faut aussi que je vous signale que depuis, ça s'est calmé avec son ex-compagne, il y a eu un jugement pour la garde des enfants et il est respecté. Je reconnais qu'il va falloir condamner mon client, pourquoi pas à deux ans de prison, mais je demanderai alors un sursis probatoire de cinq ans, avec une abstention d'alcool, une formation contre la violence et un suivi psychologique. Cela permettra à la justice de garder un oeil sur Monsieur plus longtemps que deux ans seulement."

Le juge Davio, vu les faits reprochés, a tout de même tenu à entendre Grégory H. directement. L'audience a été mise en continuation au 27 mai pour qu'il puisse faire valoir son point de vue.