L'intercommunale Tibi s'occupe de la collecte et du traitement des déchets ménagers pour près de 425.000 habitants, répartis sur 14 communes. Et elle a également la charge de la propreté publique sur Charleroi (poubelles publiques, balayage des rues, dépôts sauvages, etc.).

À l'occasion de son rapport d'activité, le président Léon Casart (PS), le directeur général Philippe Teller et le directeur support Emmanuel Brison ont fait le bilan de l'année 2020.

Côté déchets résiduels - ce qui n'est pas trié, dans le sac blanc Tibi - le confinement a fait mal : 9 kg de déchets supplémentaires par habitant ont été comptabilisés (+5,6%, total annuel de 171 kg).