Il y a quelques jours, nous vous informons que de plus en plus de hérissons étaient retrouvés blessés à cause des robots-tondeuses qui envahissent les jardins.

Ce mercredi, nous nous sommes rendus au centre de soins et de revalidation, Annexe hérissons CREVAS à Jumet qui est le seul dans la région de Charleroi à s’occuper des échidnés. "Nous sommes ouverts depuis 2017. Nous sommes agrémentés par la Région wallonne", explique Carole-Anne Bouillon, la fondatrice et responsable soigneuse du centre. Au départ cette amoureuse des animaux était déjà bénévole dans un centre de revalidation pour espèce animal vivant à l’état sauvage (CREVAS) à Namur. "J’ai appris à soigner les oiseaux, mais aussi les hérissons. C’est là qu’est nait ma passion pour eux. J’ai voulu en savoir plus et les protéger. Donc tout est parti de là. En général, on m’appelle "Maman hérisson", ajoute-t-elle.