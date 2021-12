Mercredi 22 décembre 2021, vers 18 heures, Leyla Kose a quitté son domicile rue Edmond Jacquin à Charleroi et ne s'est plus manifestée depuis lors. Sa famille est inquiète, et la police fédérale vient de publier, à la demande du parquet de Charleroi, un avis de recherche pour personne disparue.

Voici comment l'avis décrit la femme de 49 ans : "Leyla mesure 1m65 et est de corpulence moyenne, elle a les cheveux longs et foncés avec des reflets auburn. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon legging noir, un pull blanc avec l’inscription ‘LOVE’ sur la poitrine, une veste à capuche matelassée rouge et des baskets grises avec des lignes roses et bleues. Leyla pourrait être porteuse d’un voile qui cache ses cheveux."

Il est demandé à Leyla de bien vouloir prendre contact avec sa famille et ses proches afin de les rassurer.