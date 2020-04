De nombreux lecteurs nous ont contacté vendredi dernier après avoir vu un avion militaire effectuer des "rondes" à basse altitude, dans la région de Charleroi.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos, vidéos et témoignages ont circulé. Ces questions était dans toutes les bouches: qu'est-ce qu'un avion militaire faisait à survoler Jumet, Roux et Courcelles? Pourquoi faisait-il des tours à basse altitude? Certains l'auraient vu larguer du liquide... qu'en est-il?

Si on a tenté de se renseigner vendredi auprès de l'aéroport Brussels South Charleroi Airport et du ministère de la Défense, sans succès, on a enfin eu nos réponses ce mardi. Il s'agissait bien d'un C-130 militaire, comme les enthousiastes et passionnés l'avaient vite repéré : "il s'agit d'un vol militaire de maintenance qui a été organisé la semaine dernière", selon le porte-parole de BSCA à Gosselies. "Ce C-130 a réalisé des exercices dits de 'touch and go', c'est-à-dire des atterrissages et décollages combinés pour entraîner le personnel."

Toujours selon l'aéroport, aucune autre manœuvre n'aurait été effectuée, et le C-130 en question n'aurait rien "largué en vol".

Ces vols de maintenance concernent également des avions Ryanair basés à Charleroi : ils effectuent un court vol pour s'assurer que les moteurs, les trains d'atterrisage, bref le matériel fonctionne. Il n'est donc pas étonnant de voir des avions commerciaux voler, même s'ils ne contiennent aucun passager.