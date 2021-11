Il était 21h30, dans la rue 't Serclaes de Tilly, le 24 août 2020. Une BMW série 1 de couleur blanche, avec des jantes noires, a déposé deux personnes à proximité d'une maison mitoyenne avant de prendre la fuite en direction du centre de Montignies-sur-Sambre. Les deux individus, armés et cagoulés, se sont cachés dans des buissons jouxtant une allée de pavés.

Elles attendaient Lamnaouare, 47 ans et bijoutier à Anderlecht, devant le domicile de son frère. Quand Lamnaouare et son frère sont sortis de la maison, un des malfrats a fait irruption dans l'allée de garages et a ouvert le feu. A plusieurs reprises. Lamnaouare est mort de ses blessures sur place. Son frère a pu trouver refuge chez un voisin.

Les deux personnes cagoulées ont rapidement pris la fuite, en empruntant l'allée en pavés, pour regagner la rue Bois Monseu.

"Dans le cadre de cette enquête, il est demandé aux personnes qui pourraient donner des informations concernant ce meurtre et tentative de meurtre de se manifester auprès des services de police. La discrétion est assurée", note la police dans un avis de recherche diffusé à la demande du parquet du Hainaut, division Charleroi.

© Fedpol