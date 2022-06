Ce jeudi 30 juin, à 17h30, une manifestation de soutien aux femmes américaines est organisée à Charleroi, sur la Place Vert à côté de Rive Gauche, par les Femmes de mars, FPS Charleroi, Vie Féminine Charleroi-Thuin, la Maison de la Laïcité de Charleroi, le CAL Charleroi et le PAC Charleroi. L'événement est évidemment ouvert à toutes et à tous : seule consigne, s'habiller de noir et emmener un cintre (symbole de l'avortement clandestin et signe des militants pro-IVG).

"Ce vendredi 24 juin, la Cour Suprême des États-Unis a révoqué le droit à l'avortement. 4 jours après cette décision, 9 États américains ont déjà interdit l’IVG sur leur territoire, 7 autres suivront prochainement et 5 autres encore veulent en restreindre l’accès! C’est la fin de l’avortement légal et du droit des femmes à disposer de leurs corps. Cette décision est dévastatrice pour les femmes mais également pour les personnes trans, et les minorités de genre. Même si nous sommes toustes concernées, ce sont les personnes racisées et de classe populaire qui subiront d’avantage les conséquences tragiques de ces interdictions. De plus cette décision est un signal inquiétant qui ne va pas manquer d’inspirer les réactionnaires partout dans le monde", indiquent les associations, qui précisent qu'iels sont ouvert·es à élargir les prises de paroles de la manifestation à d'autres organisations.

Les organisateurices vont plus loin, en ralliant leur protestation dans le combat pour une légalisation de l'avortement en Belgique (qui reste illégal mais n'est plus puni, NdlR): "Le droit à l’avortement est un droit fondamental, le voir remis en question dans le monde doit nous alerter sur l’importance d’assurer son maintien. Nous appelons à nous rassembler pour manifester notre solidarité avec les femmes et les personnes qui vivent aux États-Unis ET pour inscrire ce droit à l’avortement dans la Constitution belge. Le combat n’est jamais terminé et nous ne cesserons pas de nous battre."

> Un événement Facebook est disponible.