En Wallonie, aucune structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi n’avait encore intégré ce secteur. Azimut vient de mettre en place un parcours d’apprentissage dédié à l’entrepreneuriat dans le gaming. "Créé en collaboration avec Walga, l’association des développeurs de jeux wallons, ce programme se veut le chaînon manquant entre la sortie des études ou des stages et la création d’une activité à part entière", indique Ludovic Mahieu, accompagnateur chez Azimut. Concrètement, quatorze candidats ont intégré la première session. Elle s’étalera sur trois mois de formation préparatoire en ligne et en présentiel à Charleroi avant une période de test d’une durée d’un an où les participants pourront travailler avec le numéro de TVA de la couveuse. Certains sont graphistes, d’autres développeurs, ils se sont regroupés en équipes. Ils vont travailler à l’élaboration de jeux de divertissement.

Au niveau mondial, l’industrie du gaming draine un chiffre d’affaires supérieur à celle du cinéma, soit près de 160 milliards de dollars en 2020, toutes plateformes confondues. "En Wallonie, nous ne participons pas assez à cette dynamique", note Ludovic Mahieu. "Il existe pourtant des acteurs bien positionnés comme Appeal studio à Charleroi ou Fishing Cactus à Mons. Si des initiatives de financement voient le jour notamment via des partenaires comme Wallimage, encore faut-il que les entreprises créées puissent croître et fonctionner dans la durée, en absorbant la main-d’œuvre locale pour créer un réel écosystème."

"J’ai voulu créer le parcours que j’aurais aimé suivre avant de lancer mon propre studio", confie Ludovic Mahieu, anciennement à la tête d’un studio de jeux vidéo, "mais je l’ai enrichi de toutes mes expériences, de mes succès et de mes échecs ". Quand ils ne trouvent pas d’emploi en Wallonie, les travailleurs du secteur du gaming s’expatrient le plus souvent. Le projet vise à leur donner l’envie de s’établir ici. Cette première session pourrait en amener d’autres au début 2022.