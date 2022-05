Le constat du je-m'en-foutisme du prévenu envers la justice est tiré par le parquet lui-même. Cité à comparaître ce lundi matin devant le tribunal correctionnel, Badr a brillé par son absence et risque de s'en mordre les doigts à l'issue du jugement le 20 juin prochain. Au total, la substitute Pied a requis une peine de 34 mois de prison par défaut contre le père de famille.



Ce dernier a, selon le parquet, harcelé son ex-compagne et mère de son enfant durant plusieurs mois et même plusieurs années. L'élément déclencheur a été la séparation du couple suite à des violences conjugales. "Il a harcelé la victime en se rendant devant son domicile, en la suivant dans la rue ou encore en prenant contact avec les proches. C'était un harcèlement quotidien, sans oublier les menaces "qu'il allait déconner, qu'il allait regretter" ", précise le parquet.



Un enlèvement de mineur

Comme si cela ne suffisait pas à aggraver son cas, Badr a également commis un enlèvement de mineur en allant chercher son enfant à l'école, alors que son ex-compagne avait obtenu la garde du mineur en 2015. « L'école a même dû sécuriser les lieux en plaçant des cadenas, une sonnette vu le comportement du papa. » Outre le harcèlement et les menaces, Badr est également poursuivi pour le port de deux couteaux, « dont un fameux », selon le parquet et qui ont été découverts dans sa voiture. Sans oublier le vol simple d'une paire de lunettes dans un magasin, avec un complice.Une peine de 2 ans de prison a été requise pour les faits envers l'ex-compagne et les proches de cette dernière et 10 mois de prison pour le vol simple. Peut-être que Badr comprendra enfin la gravité de son comportement, même si ce n'est toujours pas gagné puisqu'il continue encore son drôle de manège, confirme la victime.