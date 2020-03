Alors que les libraires ferment et se tournent vers l’e-commerce, on a appris que Molière, à Charleroi, avait complètement arrêté ses activités. Et un peu partout, les stocks s’amenuisent, parce que les distributeurs et éditeurs, pour beaucoup, ne livrent plus, ou presque.

Vendredi dernier, Dupuis a fermé son stock de Martinrou, à Fleurus, et celui de Paris. Chez Kennes, on entrepose les livres un peu partout, alors que leur distributeur Hachette est en service minimum. Amazon n’est plus livré, et les derniers camions sont partis vers les libraires et les grandes surfaces fin de la semaine dernière.

"Chez nous, une partie du personnel est en chômage économique, ou réduit à mi-temps" , explique la responsable communication des Éditions Dupuis Jocelyne Vanderlinden. "Les bureaux de Marcinelle sont vides, le marketing et la communication sont en service minimum." Mais du côté des éditeurs et des auteurs, on continue à tourner en télétravail : si, depuis le 13 mars, plus aucune nouvelle BD ne sort, l’accompagnement des auteurs - et la comptabilité pour les payer - se poursuit, pour préparer l’après confinement. "Le journal de Spirou continue par contre pour l’instant, il sort toutes les semaines."

Et on s’adapte : les 15 premières planches du prochain Largo Winch (sortie prévue en novembre 2021) sont disponibles, en crayonné, sur l’Instagram du dessinateur Philippe Francq. "Il est d’habitude très secret" , mais il voulait plonger ses lecteurs dans un futur encore lointain, mais sans confinement on l’espère. "Et via l’application mobile Webtoon Factory qu’on a développée il y a un an, on propose de lire des BD sur tablette" , note encore Jocelyne Vanderlinden.

Du côté des éditions Kennes, à Loverval, par contre la petite équipe de dix personnes continue de tourner. "On essaye de garder le rythme de production prévu, même s’il y a de nombreux reports" , détaille Dimitri Kennes. "On avait 15 livres prévus en mai sur l’Euro, ils sont évidemment tous reportés à mai 2021. Heureusement, on ne les avait pas encore imprimés…" Les éditeurs, graphistes, responsable communication et les auteurs travaillent : "on va déplacer pas mal de sorties vers septembre ou octobre, et encore plus loin pour d’autres pour éviter les embouteillages, mais il faut qu’on soit dynamiques. Ici, on ne tente plus de vendre, mais d’être présents pour proposer des choses agréables pour le confinement : on a par exemple Lapuss qui fait un spin-off de Putain de chat sur Facebook, avec un petit gag posté tous les jours. On prévoit déjà de rassembler tout ça dans un album ‘En quarantaine’ quand tout sera revenu à la normale."

Kennes a pu s’organiser avec Sambrinvest et Start, ainsi que ses banques. "On peut tenir quelques mois si besoin. On prépare tout pour que dans deux ans, on ait sorti autant de livres que prévu normalement, même si le calendrier est chamboulé. Parce qu’il faut aussi que nos auteurs continuent à gagner leur vie, même s’ils ne sont pas nos salariés directement. Je prends leurs planches, et on verra quand on peut les sortir." Et sur le côté, l’éditeur carolo propose des tomes I et des fiches pédagogiques pour Enseignons.be , à destination des professeurs et des élèves en confinement.